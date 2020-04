Jefferies belässt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel 155 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die wichtigsten Leistungskennziffern des Börsenbetreibers implizierten Rekordgewinne im ersten Quartal sowie einen starken Start in zweite Jahresviertel, schrieb Analyst Martin Price in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Abwicklungsgeschäft laufe gut und die strukturellen Wachstumsinitiativen seien in der Spur. Zudem gebe es aktuell keine Restriktionen bei Dividenden und Aktienrückkäufen./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 12:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2020 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.