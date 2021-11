Jefferies belässt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel 167 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einer Telefonkonferenz mit Konzernchef Theodor Weimer und Finanzchef Gregor Pottmeyer auf "Buy" mit einem Kursziel von 167 Euro belassen. Das diesjährige operative Gewinnziel (Ebitda) sei bestätigt worden, schrieb Analyst Martin Price in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Geschäfte des Börsenbetreibers seien gut auf baldige Zinserhöhungen vorbereitet. Strukturelles Wachstum und Zukäufe hätten das Zeug zu positiven Gewinnüberraschungen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2021 / 14:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2021 / 14:58 / ET

