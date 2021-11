Jefferies belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 21,80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 21,80 Euro belassen. Das Management der Bonner sei sehr zuversichtlich, was die operative und finanzielle Dynamik des Konzerns angehe, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Wettbewerbsumfeld auf dem Heimatmarkt Deutschland bleibe stabil, der Inflationsdruck sei unter Kontrolle./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / 11:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2021 / 11:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.