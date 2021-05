Jefferies belässt Deutsche Wohnen auf 'Buy' - Ziel 56 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Wohnen auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Vorstoß von Berlins Grünen, den Mietendeckel bundesweit zu ermöglichen, sei unter dem Strich insgesamt negativ für den deutschen Wohnimmobiliensektor, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer ersten Reaktion am Dienstag. Das Vorhaben erhöhe die politischen und regulatorischen Risiken. Dies gelte insbesondere für Unternehmen wie Deutsche Wohnen, die in Bundesländern mit linken Regierungen tätig seien./la/he

