Jefferies belässt Diageo auf 'Buy' - Ziel 3800 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 3800 Pence belassen. Die Aussichten für den Spirituosenkonzern blieben wegen des vorteilhaften Branchen-Hintergrunds und der individuellen Stärke erfreulich, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollte das Vertrauen in ein nachhaltiges Wachstum steigen, könnte dies die Aktien beflügeln. Im Vergleich zu den Papieren der Wettbewerber seien diese nicht teuer./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2021 / 16:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2021 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.