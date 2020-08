Jefferies belässt Encavis auf 'Hold' - Ziel 13,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Encavis nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Der Solarpark- und Windkraftanlagen-Betreiber habe beim Umsatz leicht positiv überrascht, wogegen die Gewinne etwas unter den Erwartungen geblieben seien, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letzterer sei durch die Wetterbedingungen, höhere Ausgaben für ein Aktienoptionsprogramm und einen niedrigeren Gewinn durch Beteiligungsverkäufe beeinträchtigt worden./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2020 / 07:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2020 / 07:56 / ET

