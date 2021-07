Jefferies belässt Eon auf 'Hold' - Ziel 9,80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Eon auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,80 Euro belassen. Die von der Bundesnetzagentur geplante Kürzung der Versorgerrenditen auf das eingesetzte Kapital beinhalte Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen, die ein "worst case scenario" für Deutschland einpreisten, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2021 / 13:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2021 / 13:22 / ET

