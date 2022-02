Jefferies belässt ExxonMobil auf 'Hold' - Ziel 62 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ExxonMobil nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 62 US-Dollar belassen. Analyst Giacomo Romeo lobte in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung den starken Cashflow im vierten Quartal. Der Antreiber für die vom Ölkonzern übertroffenen Erwartungen sei das Geschäft mit der Weiterverarbeitung und Vermarktung gewesen./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2022 / 08:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2022 / 08:27 / ET

