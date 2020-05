Jefferies belässt Facebook auf 'Buy' - Ziel 250 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Facebook auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Dass der Internetkonzern nun auch eine Plattform für den Online-Handel anbiete sei positiv, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das könnte am Ende den Werbeeinnahmen helfen./mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2020 / 22:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2020 / 22:57 / ET