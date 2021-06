Jefferies belässt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 146 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach dem Strategietag des Online-Brokers auf "Buy" mit einem Kursziel von 146 Euro belassen. Das Management habe dargelegt, wie es die ehrgeizigen mittelfristigen Ziele erreichen wolle und habe zwei neue strategische Partnerschaften vorgestellt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt habe die Veranstaltung seine positive Einschätzung der Aktie gestärkt./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / 06:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2021 / 06:27 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.