Jefferies belässt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 33 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach der "Mid-Cap Conference" des Analysehauses auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Für das Jahr 2022 rechne er bei dem Online-Broker mit einem Mix aus deutlich höheren Einnahmen und steigenden Marketingausgaben, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie werde trotz deutlich besserer Gewinnaussichten weiterhin mit einem Abschlag von 25 Prozent zur Konkurrenz gehandelt./edh/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2022 / 18:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / 00:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.