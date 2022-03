Jefferies belässt Fresenius auf 'Hold' - Ziel 40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius SE auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst James Vane-Tempest verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf einen freiwilligen Rückruf von rund 120 000 Fläschchen eines Medikaments durch die Tochter Kabi nach einer internen Qualitätskontrolle. Die Rückrufaktion spiele zwar aus finanzieller Sicht keine Rolle, sei aber wichtig, da das betroffene US-Werk aktuell auf eine Inspektion der Medikamentenaufsichtsbehörde FDA warte, urteilte der Experte./tav/jha/

Zwar habe es keine unerwünschten Zwischenfälle gegeben, doch die gefundenen

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / 03:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2022 / 03:10 / ET

