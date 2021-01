Jefferies belässt Fresenius auf 'Underperform' - Ziel 33 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius auf "Underperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Viele Investoren hielten sich deutlich von der Aktie des Medizinkonzerns zurück, vor allem aufgrund der Bewertung und der historischen Erfolgsbilanz als Indikator für die Zukunftsaussichten, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Papier dürfte deshalb empfindlich auf die Bekanntgabe des Ausblicks (23. Februar) und der Erstquartalszahlen (6. Mai) reagieren./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 14:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2021 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.