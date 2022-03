Jefferies belässt Fresenius SE auf 'Hold' - Ziel 40 Euro

JEFFERIES & CO

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius SE auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Dies schrieb Analyst James Vane-Tempest am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf Zukäufe der Tochter Kabi./ag/mis