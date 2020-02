Jefferies belässt Fresenius SE auf 'Hold' - Ziel 51 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius SE nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Margen von Kabi hätten im vierten Quartal wie von ihm befürchtet enttäuscht, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick der Tochter für Flüssigarzneien, Infusionen und klinische Ernährung signalisiere Risiken./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / 02:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2020 / 02:45 / ET

