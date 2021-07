Jefferies belässt Heidelbergcement auf 'Buy' - Ziel 108,10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Heidelbergcement auf "Buy" mit einem Kursziel von 108,10 Euro belassen. Analystin Glynis Johnson widmete sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie den jüngsten Veränderungen der Markterwartungen in der Baustoffindustrie. Beim Konsens für die Deutschen habe sich im vergangenen Monat kaum etwas getan. Die Verwässerung durch den jüngsten Verkauf eines Teils des US-Geschäfts dürfte demnach noch nicht voll berücksichtigt sein./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2021 / 15:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2021 / 19:00 / ET

