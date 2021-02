Jefferies belässt HeidelbergCement auf 'Buy' - Ziel 79 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HeidelbergCement vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) für 2020 werde der Baustoffkonzern wohl in etwa die Markterwartungen treffen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aufmerksamkeit dürfte sich vor allem auf das 2021er-Ziel für die freien Barmittel und auf das Portfolio-Management zur Wertsteigerung richten. Johnson hält die Aktien weiter für zu günstig./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2021 / 06:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2021 / 06:08 / ET

