Jefferies belässt HeidelbergCement auf 'Buy' - Ziel 79 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Der jüngste Kursgang bei den Aktien der indonesischen Beteiligung Indocement helfe derzeit nicht, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie zu den Papieren des deutschen Baustoffkonzerns. Derweil schienen die Markterwartungen aktuell unter anderem nicht zu berücksichtigen, dass Wettbewerber in den USA zuletzt überraschend positive Geschäftszahlen präsentiert hätten./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 16:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2021 / 19:00 / ET

