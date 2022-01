Jefferies belässt Heidelbergcement auf 'Hold' - Ziel 65,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Heidelbergcement auf "Hold" mit einem Kursziel von 65,30 Euro belassen. Analystin Glynis Johnson beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem Feedback von Investoren auf ihren jüngsten Baustoff-Jahresausblick. Bedenken, dass schwierige Vergleichszahlen im ersten Halbjahr die Erwartungen für 2022 möglicherweise nicht stützen, bremsten bei HeidelbergCement das Anlegervertrauen in eine Neubewertung./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2022 / 05:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2022 / 19:01 / ET

