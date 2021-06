Jefferies belässt Henkel auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Henkel vor dem Halbjahresbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Martin Deboo sieht die Düsseldorfer in einer am Montag vorliegenden Studie im Zwiespalt zwischen Wachstumsdynamik im Klebstoffgeschäft und Margensorgen bei steigenden Rohstoffkosten./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2021 / 17:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2021 / 19:00 / ET

