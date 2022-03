Jefferies belässt Hugo Boss auf 'Hold' - Ziel 62 Euro

JEFFERIES & CO

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Hold" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Ausblick des Modekonzerns auf 2022 sei vorsichtig ausgefallen, schrieb Analystin Kathryn Parker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/he