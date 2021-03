Jefferies belässt Just Eat Takeaway auf 'Buy' - Ziel 12200 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Just Eat Takeaway.com nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12200 Pence belassen. Der Essenslieferdienst investiere in seine Marktführerschaft und zudem habe sich die Konsenserwartung an die Bestellungsentwicklung als zu gering erwiesen, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Summe gebe es genug Gründe, warum die Aktien auf den Geschäftsbericht positiv reagieren sollten./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2021 / 02:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2021 / 02:09 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.