Jefferies belässt Just Eat Takeaway.com auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Just Eat Takeaway.com nach einem Medienbericht über ein Übernahme-Interesse am US-Essenslieferanten Grubhub auf "Buy" mit einem Kursziel von 8000 Pence belassen. Ein Erfolg der kolportierten Bemühungen des niederländisch-britischen Essenslieferdienstes um Grubhub wäre alles andere als sicher, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn auch der deutsche Konkurrent Delivery Hero sowie der Fahrdienstvermittler Uber seien offenbar an Grubhub interessiert./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2020 / 16:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2020 / 16:40 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.