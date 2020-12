Jefferies belässt Klöckner & Co auf 'Buy' - Ziel 7,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Klöckner & Co mit Blick auf ein zeitweises Übernahmeinteresse auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,60 Euro belassen. Binnen Stunden habe der Stahlhändler Pressespekulationen über eine mögliche Offerte von Großaktionär Friedhelm Loh und dem US-Finanzinvestor Apollo bestätigt und diese hätten ihre unverbindliche Interessensbekundung dann wieder zurückgezogen, wunderte sich Analyst Alan Spence am Mittwoch in einer ersten Reaktion./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2020 / 16:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2020 / 16:50 / ET

