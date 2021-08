Jefferies belässt Kone auf 'Underperform' - Ziel 53 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Kone nach einem Gespräch mit dem früheren Unternehmenschef der Wittur Group auf "Underperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die Wittur Group sei der größte Anbieter von Komponenten für die Aufzugsindustrie, schrieb Analyst Rizk Maidi in einer am Montag vorliegenden Studie. Hersteller von Aufzugskomponenten durchlaufen aktuell eine Phase der Konsolidierung. Im Zuge dessen würden Kostensteigerungen an die Aufzughersteller weitergereicht./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2021 / 12:19 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2021 / 12:19 / ET

