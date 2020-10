Jefferies belässt LVMH auf 'Buy' - Ziel 455 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH angesichts neuer Spekulationen über einen Kauf von Tiffany auf "Buy" mit einem Kursziel von 455 Euro belassen. Wie Analyst Flavio Cereda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, handelt es sich um ein neues Kapitel in einer langwierigen Saga. Er glaubt aber, dass es die Mühe am Ende wert sein wird./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2020 / 19:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2020 / 19:44 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.