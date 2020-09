Jefferies belässt Metro AG auf 'Hold' - Ziel 8,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Metro AG angesichts eines freiwilligen Übernahmeangebots durch den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Eine nur minimale Prämie zum bisherigen Aktienkurs und das Fehlen von Akzeptanzbedingungen seien ein Indiz dafür, dass die Kretinsky-Holding EPGC einen schleichenden Übernahmeansatz verfolge, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/zb

