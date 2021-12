Jefferies belässt Metro AG auf 'Hold' - Ziel 8,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Metro AG nach der Präsentation detaillierter Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Der Großhandelskonzern habe in einer Zeit des Wandels größtenteils wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Derweil gebe es nur wenig Gewissheit darüber, wie die Corona-Pendemie fortschreite oder wie die Politik darauf reagiere./la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2021 / 13:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2021 / 13:51 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.