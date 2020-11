Jefferies belässt Moller-Maersk auf 'Buy' - Ziel 13500 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 500 dänische Kronen belassen. Die Frachtpreis-Rally setze sich fort, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Freitag vorliegenden Studie zu Reedereien unter Verweis auf den 12-prozentigen Anstieg des Frachtraten-Index SCFI an diesem Morgen. Der Hauptgrund seien steigende Frachtpreise in Asien und Europa nach Aussagen über Kapazitätsengpässe und eine Verknappung leerer Container. Eine weitere Runde von Ausblicksanhebungen sei zunehmend wahrscheinlich./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / 03:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2020 / 03:16 / ET

