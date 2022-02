Jefferies belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Windkraft-Anlagenbauer sei einer der Top 3 bei Anlagen auf Land, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts starker Auftragsbestände hält er den Analystenkonsens im Jahr 2022 für zu niedrig angesetzt. 2022 sollte ein weiteres Wachstumsjahr sein und 2023 sollte Nordex wieder profitabel werden./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / 16:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2022 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.