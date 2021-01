Jefferies belässt Novartis auf 'Buy' - Ziel 100 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Der operative Gewinn (Ebit) im Kerngeschäft des Pharmakonzerns liege um vier Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstumsziel für 2021 liege seiner Erwartung entsprechend am oberen Rand der zuvor in Aussicht gestellten Spanne. Das avisierte entsprechende Ziel für den Gewinn im Kerngeschäft sei hingegen "vorsichtig"./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 02:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2021 / 02:05 / ET

