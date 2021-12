Jefferies belässt Novartis auf 'Buy' - Ziel 95 Franken

JEFFERIES & CO

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Analyst Peter Welford bleibt in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf 2022 für die Pharmabranche optimistisch. Welfords Favorit ist Roche./ag/mis