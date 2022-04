Jefferies belässt Novo Nordisk nach Zahlen auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novo Nordisk nach Zahlen zum ersten Quartal und angehobenen Jahreszielen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen belassen. Der Diabetesspezialist habe umsatzseitig stark abgeschnitten, vor allem mit den Arzneien Wegovy, Ozempic und Rybelsus, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar seien die Ausgaben ebenfalls gewachsen, aber auch ergebnisseitig sei das Jahresviertel sehr stark gewesen, ergänzte er./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2022 / 03:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2022 / 03:50 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.