Jefferies belässt Pernod Ricard auf 'Buy' - Ziel 210 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Der Spirituosenhersteller dürfte mit dem oberen Ende seines Ausblicks die Erwartungen des Marktes wohl nicht deutlich überschreiten, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Freitag vorliegenden Prognose. Dafür spreche ein gewisser Konservativismus zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Ansonsten spreche aber viel für den Titel./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2021 / 03:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2021 / 03:44 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.