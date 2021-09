Jefferies belässt Pernod Ricard auf 'Buy' - Ziel 210 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Geschäftsjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Das vergangene Jahr sei stark gewesen und es zeichne sich auch ein guter Start in das neue Geschäftsjahr ab, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sehe die Aktie angesichts eines ausgewogenen Verhältnisses von Umsatz und Gewinn weiterhin positiv./tih/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2021 / 02:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2021 / 02:16 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.