Jefferies belässt Porsche auf 'Hold' - Ziel 93 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche SE anlässlich des geplanten Börsengangs der Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Für die Porsche Holding als Dachgesellschaft des Volkswagen-Konzerns sei der offenbar geplante Erwerb der Stammaktien der Porsche AG gegen Bargeld weniger attraktiv als eine Ausschüttungslösung, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2022 / 05:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2022 / 05:42 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.