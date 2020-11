Jefferies belässt Prosus auf 'Hold' - Ziel 83 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Prosus nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Es sei ermutigend, welche Fortschritte die Beteiligungen im Bereich E-Commerce (außer Tencent) gemacht hätten, schrieb Analyst Ken Rumph in einem ersten Kommentar am Montag. Diese hätten ihr Wachstum beschleunigt und sich deutlich von dem kurzfristigen, virusbedingten Gegenwind erholt. Zudem hob Rumph das Wachstum des freien Barmittelflusses positiv hervor. Der in Bälde beginnende Aktienrückkauf dürfte den Bewertungsabschlag der Aktien deutlich reduzieren./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 02:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2020 / 02:59 / ET

