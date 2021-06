Jefferies belässt Puma SE auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Puma SE vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Er rechne mit einem weiteren starken Quartal, unter anderem geprägt von einer Wiederbelebung der Nachfrage in den USA und Europa sowie allgemein nachlassenden Schwierigkeiten in China, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Außerdem gewinne Puma Marktanteile vor allem in den Vereinigten Staaten./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / 07:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2021 / 07:46 / ET

