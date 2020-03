Jefferies belässt Qiagen auf 'Hold' - Ziel 28 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen anlässlich eines Übernahmeangebots von Thermo Fisher auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die gebotenen 39 Euro je Aktie erschienen fair, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Nach einem monatelangen Gezerre um das Gendiagnostik- und Biotech-Unternehmen erwartet der Experte weder Gegenangebote noch kartellrechtliche Bedenken./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2020 / 03:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2020 / 03:14 / ET

