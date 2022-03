Jefferies belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die von der Bundesregierung angekündigten Entlastungsmaßnahmen für die gestiegenen Energiekosten sehe er positiv für die deutschen Versorger, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings bestehe angesichts des aktuellen Umfelds weiterhin ein regulatorisches Risiko./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2022 / 08:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2022 / 08:09 / ET

