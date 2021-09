Jefferies belässt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach einem erhöhten Jahresgewinnziel auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Markterwartungen lägen zwar bereits im aktuell avisierten Bereich, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei aber positiv, dass der üblicherweise konservativ planende Stahlkonzern derart optimistisch sei./ag/edh

