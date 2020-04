Jefferies belässt Santander auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander auf "Underperform" belassen. Angesichts der Gewinnrücklagen und Kapitalpuffer könnten südeuropäische Banken rund 7,5 Prozent ihrer Kreditbücher abschreiben und würden dann immer noch die minimalen Anforderungen an die harte Kernkapitalquote (CET 1) erfüllen, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei BBVA und Santander müsse aber auch das Geschäft in den Schwellenländern berücksichtigt werden, wodurch der Puffer etwas geringer ausfalle als bei der heimischen Konkurrenz./mis/ag

