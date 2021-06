Jefferies belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 170 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Siemens vor einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Der Industriekonzern sei im Wachstumsmodus und dürfte die mittelfristigen Ziele und Zukaufsaktivitäten in den Fokus stellen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Montag vorliegenden Studie. In dieser beleuchtete er zudem Abspaltungspläne für die Finanzsparte, die er als Bewertungstreiber sieht./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2021 / 13:17 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2021 / 19:00 / ET

