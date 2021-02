Jefferies belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 28 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy nach vollständigen Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Resultate des Energiekonzerns entsprächen den bereits veröffentlichten Eckdaten, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er begrüße, dass das Unternehmen wie vom Markt gewünscht die Geschäftsentwicklung nun nach einzelnen Bereichen aufgeschlüsselt ausgewiesen habe./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / 02:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 02:11 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.