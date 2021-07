Jefferies belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 37 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach Aussagen auf einer Investorenveranstaltung mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Im Fokus habe unter anderem das Ziel gestanden, dass der Energietechnik-Konzern im Jahr 2030 klimaneutral werden will, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet damit, dass das Unternehmen künftig noch optimistischer wird, was die Geschäfte im Bereich der Energienetze betrifft./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / 08:29 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2021 / 08:29 / ET

