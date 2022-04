Jefferies belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 37 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Auftragseingang und Umsatz des Energietechnikkonzerns seien einen Tick schlechter als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) habe die Konsensschätzung deutlich verfehlt. Für Belastung sorge weiterhin die Windkrafttochter Siemens Gamesa./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2022 / 17:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2022 / 17:06 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.