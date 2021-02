Jefferies belässt SMA Solar auf 'Hold' - Ziel 65 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar nach einem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Wie erwartet habe die Veranstaltung auf die starken Fundamentaldaten der Branche gezielt, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Wechselrichter-Hersteller habe sich mit Blick auf die Portfolio-Umgestaltung gut entwickelt und sei gut positioniert für Wachstum. Die gegenwärtigen Margen-Ambitionen inspirierten hingegen weniger, vor allem bei der aktuellen Bewertung./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2021 / 12:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2021 / 12:58 / ET

