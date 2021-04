Jefferies belässt Swiss Re auf 'Hold' - Ziel 85 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Überraschend gut seien diese gewesen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für den Nettogewinn des schweizerischen Rückversicherers, der dank einer höheren Kapitalrentabilität um fast ein Drittel über der Konsensprognose liege./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / 02:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2021 / 02:13 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.