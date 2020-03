Jefferies belässt Traton auf 'Hold' - Ziel 25 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton nach Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2019 auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Lkw- und Busbauer habe dank der überraschend positiven Entwicklung im Industriegeschäft beim Free Cashflow deutlich besser als gedacht abgeschnitten, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Montag vorliegenden Studie. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) hingegen habe im Rahmen der Erwartungen gelegen./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2020 / 04:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2020 / 04:40 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.