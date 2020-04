Jefferies belässt Unicredit auf 'Buy' - Ziel 10,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unicredit nach einer erhöhten Risikovorsorge auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,30 Euro belassen. Die Absicherung gegen faule Kredite sei höher ausgefallen als von ihm und vom Markt erwartet, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die italienische Bank dürfte im laufenden Jahr nun wohl einen Verlust einfahren./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 02:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2020 / 02:55 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.